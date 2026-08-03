Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Taxifahrt endet ohne Bezahlung, dafür mit Asservat

Neubrandenburg (ots)

Am heutigen Montag (3. August 2026) erschien ein 51-jähriger Taxifahrer aus Algerien im Polizeihauptrevier Neubrandenburg und erstattete Anzeige.

Nach seinen Angaben hatte er gegen Mitternacht mit einem bislang unbekannten Mann einen Pauschalpreis für eine Taxifahrt von Berlin nach Neubrandenburg vereinbart. An der Zielanschrift angekommen, verließ der Fahrgast das Taxi, ohne den vereinbarten Fahrpreis zu entrichten.

Kurios: Sein Fahrrad ließ der unbekannte Mann im Fahrzeug zurück.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Leistungsbetruges aufgenommen. Das zurückgelassene Fahrrad wurde sichergestellt und ist nun Bestandteil der weiteren Ermittlungen.

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