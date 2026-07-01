Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Unfall bei rücksichtslosem Überholvorgang / Zwei Leichtverletzte

Am Dienstag, den 30.06.2026, befuhr eine 74-jährige PKW-Führerin aus Friesoythe gegen 18:10 Uhr die Friesoyther Straße in Fahrtrichtung Friesoythe. Ein nachfolgender 31-jähriger PKW-Führer aus Friesoythe setzte trotz durchgezogener Linie zum Überholen an. Die 74-Jährige bog in diesem Moment nach links auf ein Grundstück ab. Es kam zur Kollision der Fahrzeuge, bei der beide Beteiligten leicht verletzt wurden. Der Schaden an den Fahrzeugen wurde auf ca. 20000,- EUR beziffert. Gemäß Zeugenaussagen soll der 31-jährige Friesoyther bereits im Vorfeld teilweise rücksichtslos weitere PKW überholt haben. Daher wurde ein Strafverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Saterland / Scharrel - Diebstahl von Kabelsträngen

In der Zeit von Sonntag, den 28.06.2026 (14:30 Uhr) bis Montag, den 29.06.2026 (17:00 Uhr), begaben sich unbekannte Täter auf ein Grundstück am Tannenweg in Scharrel und entwendeten hiervon diverse Kabelstränge. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei im Saterland unter 04498/923770 entgegen.

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