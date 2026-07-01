Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen - Versuchter Einbruch in Tierarztpraxis

Im Zeitraum von Montag, den 29.06.2026 (12:00 Uhr) bis Dienstag, den 30.06.2026 (09:30 Uhr) versuchten unbekannte Täter diverse Fenster einer Tierarztpraxis an der Allensteiner Straße gewaltsam zu öffnen. Zu einem weiteren Einstieg in die Räumlichkeiten kam es bisherigen Erkenntnissen nach nicht. Der Schaden wurde einer ersten Einschätzung nach auf ca. 3000,- EUR beziffert. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Löningen unter 05432/803840 entgegen.

Cloppenburg - 15-jähriger E-Scooter-Fahrer flieht vor der Polizei

Am Dienstag, den 30.06.2026, wurde eine Streifenwagenbesatzung gegen 07:55 Uhr auf einen deutlich zu schnellen E-Scooter-Fahrer im Bereich der Beethovenstraße aufmerksam. Als der Jugendliche, der zwischenzeitlich mit bis zu 45 km/h unterwegs war, per Anhaltesignal gestoppt werden sollte, reagierte dieser darauf nicht und flüchtete. Seine Fahrt endete in einem umzäunten Hinterhof. Der nunmehr 15-jährige Fahrer aus Cloppenburg sieht sich nun unter anderem mit einem Verfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis konfrontiert. Der E-Scooter wurde sichergestellt und der Jugendliche seinen Erziehungsberechtigten übergeben.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht auf der B 213

Am Dienstag, den 30.06.2026, befuhr eine 59-jährige Busfahrerin gegen 12:00 Uhr die B 213 in Fahrtrichtung Lingen. Unmittelbar vor dem Ende eines Baustellenbereiches im Rahmen einer 2-zu-1-Regelung beabsichtigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer mit einem PKW VW Tiguan den vor ihm fahrenden Bus zu überholen. Da der Fahrstreifen endete, brach der Fahrer des VW Tiguans den Überholvorgang ab und stieß beim Wiedereinscheren seitlich gegen den linken hinteren Teil des Busses. Der Unfallverursacher konnte zwecks Unfallaufnahme nicht mehr angetroffen werden und flüchtete. Der Schaden wurde auf ca. 1500,- EUR beziffert. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, den 30.06.2026, touchierte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer zwischen 12:50 Uhr und 15:00 Uhr einen geparkten PKW KIA Ceed auf einem Parkplatz auf dem Marktplatz an der Eschstraße. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt. Der Schaden wurde auf ca. 2000,- EUR beziffert. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, den 30.06.2026, kam es auf einem Parkplatz an der Emsteker Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Zwischen 17:30 Uhr und 18:30 Uhr touchierte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten PKW BMW 318 d und verließ die Unfallstelle unerlaubt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen.

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