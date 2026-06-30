Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Tödlicher Verkehrsunfall auf der B 69 +++ Nachtragsmeldung +++

Zum Zwecke der Verkehrsunfallaufnahme und anschließender Aufräumarbeiten ist die B 69 im betroffenen Bereich nach wie vor gesperrt. Die Sperrung kann noch weitere Stunden andauern.

Vechta - Tageswohnungseinbruch

Am Montag, den 29.06.2026, zwischen 12:00 Uhr und 15:45 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter über ein gekipptes Fenster gewaltsam Zugang zu einem Wohnhaus am Tannenweg. Die Räumlichkeiten wurden nach Diebesgut durchsucht. Ob etwas erlangt werden konnte ist derzeit unklar. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441/9430 entgegen.

Vechta - PKW-Scheibe eingeschlagen und Handtasche entwendet

Am Montag, den 29.06.2026, beschädigte ein unbekannter Täter zwischen 14:00 Uhr und 14:15 Uhr eine hintere Fensterscheibe eines auf dem Parkplatz eines Friedhofs an der Marschstraße abgestellten PKWs Seat Cupra. Der Täter entwendete aus dem Fahrzeuginneren eine Handtasche. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441/9430 entgegen.

Bakum - Versuchter Ladendiebstahl / Vier Tatverdächtige flüchten

Am Montag, den 29.06.2026, versuchten vier unbekannte Täter gegen 17:45 Uhr einen vollen Einkaufswagen aus einem Verbrauchermarkt an der Sütholter Straße zu schieben. Eine aufmerksame Mitarbeiterin beobachtete das Geschehen und sprach die Personen an. Die vier Männer ließen daraufhin den Einkaufswagen stehen und flüchteten über den Parkplatz zu einem PKW. Sie entkamen in unbekannte Richtung. Die weiteren Ermittlungen wurden aufgenommen.

Visbek - Taschendiebstahl in Verbrauchermarkt

Am Samstag, den 27.06.2026, griff ein unbekannter Täter gegen 10:00 Uhr in die im Einkaufswagen abgelegte Handtasche einer 75-jährigen Frau aus Visbek. Tatort war ein Verbrauchermarkt an der Rechterfelder Straße. Der Täter erlangte neben Bargeld diverse Bankkarten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Visbek unter 04445/950470 entgegen. Nach wie vor weist die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta auf einen umsichtigen Umgang mit Wertgegenständen beim Einkaufen hin. Weitere Informationen können unter www.polizei-beratung.de abgerufen werden.

Visbek - Vollbrand eines Stalles

Am Dienstag, den 30.06.2026, kam es gegen 09:40 Uhr zu einem Brand eines Stalles an der Straße Hogenbögen. Nach bisherigem Ermittlungsstand bemerkte eine Anwohnerin eine unklare Rauchentwicklung im Bereich des Dachgeschosses des Stalles. Schnell breitete sich ein Brand über die gesamte Fläche des Dachstuhls aus. Die eingesetzten Freiwilligen Feuerwehren Visbek, Rechterfeld und Vechta mussten Teile des Daches entfernen, um eine effektive Brandbekämpfung durchzuführen. Die genaue Ursache des Brandes ist Bestandteil weiterer Ermittlungen. Einer ersten Einschätzung nach wurde der Schaden auf ca. 250.000,- EUR beziffert. Personen wurden nicht verletzt.

Damme - Werbeaufsteller entwendet

Im Zeitraum von Samstag, den 27.06.2026 (22:00 Uhr) bis Sonntag, den 28.06.2026 (07:30 Uhr), entwendeten unbekannte Täter den Werbeaufsteller des Schützenvereins Rüschendorf an der Straße Auf den Dünen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Damme unter 05491/999360 entgegen.

Damme - Trunkenheit im Verkehr

Am Montag, den 29.06.2026, wurde ein 74-jähriger PKW-Führer aus Damme im Bereich der Mühlenstraße kontrolliert. Hierbei stellte sich heraus, dass der Dammer mit 2,43 Promille am Straßenverkehr teilgenommen hatte. Es folgten die Untersagung der Weiterfahrt, die Anordnung einer Blutentnahme und die Beschlagnahme des Führerscheins.

Lohne - Diebstahl von Kabelrollen

Am Samstag, den 27.06.2026, begaben sich unbekannte Täter mit einem PKW auf ein frei zugängliches Firmengelände am Industriering in Lohne und entwendeten im Zeitraum um 22:00 Uhr diverse Kabelrollen. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne unter 04442/808460 entgegen.

Lohne - Kupferdiebe auf frischer Tat ertappt / Unbekannte Täter flüchten

Am Dienstag, den 30.06.2026, versuchten zwei unbekannte Täter gegen 02:00 Uhr Kupfer von einer Grundstücksmauer an der Landwehrstraße zu entwenden. Als Anwohner auf die beiden Diebe aufmerksam wurden, flüchteten diese auf einem Fahrrad und einem E-Scooter und ließen das Diebesgut zurück. Nach bisherigen Erkenntnissen trugen die beiden Tatverdächtigen einen schwarzen und weißen Pullover. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne unter 04442/808460 entgegen.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, den 27.06.2026, touchierte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten PKW VW Passat auf einem Parkplatz an der Straße Am Waldbad und hinterließ einen Schaden in Höhe von ca. 4000,- EUR. Als Zeitraum konnte 09:00 Uhr bis 11:00 Uhr eingegrenzt werden. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne unter 04442/808460 entgegen.

Steinfeld - Leiter fällt von LKW auf PKW / LKW setzt Fahrt fort

Am Montag, den 29.06.2026, befuhr eine 76-jährige PKW-Führerin aus Steinfeld gegen 12:48 Uhr die Bahnhofstraße. Im Verlauf kam ihr ein orange-farbener LKW mit Ladung (Baugerüst) entgegen. Von diesem fiel in diesem Moment eine Leiter, welche sich an der Front des PKWs der Steinfelder verkeilte. Der LKW setzte seine Fahrt unerlaubt fort. Der Schaden wurde auf ca. 1000,- EUR beziffert. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne unter 04442/808460 entgegen.

Steinfeld - Fahrradfahrer fährt auf PKW auf und flüchtet

Am Dienstag, den 30.06.2026, befuhr ein unbekannter Fahrradfahrer gegen 01:30 Uhr die Ostlandstraße und kollidierte mit einem am Straßenrand abgestellten PKW Mazda 6, indem er auf das Heck des PKW auffuhr. Danach entfernte sich der Fahrradfahrer unerlaubt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne unter 04442/808460 entgegen.

Visbek - Motorradfahrer kollidieren / Zwei Schwerverletzte

Am Montag, den 29.06.2026, befuhr ein 62-jähriger Motorradfahrer gegen 19:10 Uhr die Goldenstedter Straße in Fahrtrichtung Visbek. Im Verlauf beabsichtigte er nach links in die Straße Klüngelkamp abzubiegen. Dies übersah ein nachfolgender 63-jähriger Motorradfahrer aus Visbek, als er zum Überholen des vor ihm fahrenden Motorrades ansetzte. Infolge des Zusammenstoßes wurden die beiden Motorradfahrer schwer verletzt und umliegenden Krankenhäusern zugeführt. Der Schaden wurde auf ca. 10000,- EUR beziffert.

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