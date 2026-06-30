Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Wechselgeldtrick - Unbekannter Täter greift ins Portemonnaie

Am Montag, den 29.06.2026, wurde ein 81-jähriger Mann aus Emstek auf einem Parkplatz an der Krankenhausstraße gegen 12:11 Uhr von einem Mann angesprochen und darum gebeten, zwei Euro zu wechseln. Als der Emsteker sein Portemonnaie öffnete, griff der unbekannte Täter in dieses hinein und entwendete diverse Geldscheine. Danach floh er in Richtung der Wache des Deutschen Rotes Kreuzes. Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden:

- Männlich - Ca. 170 cm - Schlank - Ca. 25 Jahre - Rosa/pastellfarbenes Kurzarmhemd - Lange graue Hose - Glatze / sehr kurze Haare

Eine Nahbereichsfahndung verlief negativ. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen.

Löningen - Maschendrahtzaun zerschnitten

Unbekannte Täter öffneten gewaltsam im Zeitraum von Samstag, den 27.06.2026 (18:00 Uhr) bis Montag, den 29.06.2026 (06:30 Uhr) den Maschendrahtzaun eines Firmengeländes an der Straße Am Raddetal. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde vom betroffenen Gelände nichts entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Löningen unter 05432/803840 entgegen.

Löningen - Snackautomat beschädigt

Am Sonntag, den 28.06.2026, schlug ein unbekannter Täter gegen 00:45 Uhr gegen das Bezahldisplay eines Getränke- und Snackautomaten an der Lodberger Straße. Hierdurch wurde die Glasscheibe zerstört. Die Ermittlungen wurden aufgenommen, der entstandene Schaden auf ca. 1500,- EUR geschätzt.

Lastrup - Vier Personen bei Unfall leicht verletzt

Am Montag, den 29.06.2026, befuhr eine 59-jährige PKW-Führerin aus Lastrup (Mitfahrer 84 (m) und 86 (w) / Lastrup), gegen 12:30 Uhr die Hamstruper Straße in Fahrtrichtung Hamstrup. Im Verlauf beabsichtigte sie auf ein Grundstück nach links abzubiegen. In diesem Moment scherte ein nachfolgender 21-jähriger PKW-Führer aus Cloppenburg (Beifahrer 61, Lastrup) zum Überholen aus. Infolgedessen kam es zum Zusammenstoß mit dem abbiegenden PKW der Lastruperin. Der 61-jährige Lastruper sowie die Insassen des abbiegenden PKWs wurden leicht verletzt. Die PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wurde auf ca. 9000,- EUR beziffert.

Molbergen / Peheim - Brand in Werkstatthalle - Defekter Akku als mögliche Ursache

Am Montag, den 29.06.2026, wurde die Freiwillige Feuerwehr Peheim gegen 06:15 Uhr zu einem landwirtschaftlichen Gehöft in der Straße Neuen Winkel alarmiert. Nach bisherigem Ermittlungsstand kam es zu einem Brand in der Werkstatthalle des Hofes. Im Bereich einer Werkbank geriet ein defekter Akku in Brand. Das Feuer breitete sich in geringem Maße auf die Außenfassade der Halle aus. Ein leichter Gebäudeschaden konnte festgestellt werden.

Essen (Oldb) - PKW fährt auf Güllefass auf / Zwei Leichtverletzte

Am Montag, den 29.06.2026, befuhr eine 45-jährige PKW-Führerin aus Essen mit ihrem Beifahrer (17 Jahre, Essen) gegen 08:15 Uhr die Dinklager Straße in Fahrtrichtung Gut Lage. Im Verlauf übersah sie ein abbiegendes Trecker-Güllefass-Gespann und fuhr auf. Durch den Auffahrunfall wurden die beiden PKW-Insassen leicht verletzt. Zudem lief Gülle-Flüssigkeit aus dem Fass aus. Der Schaden wurde auf ca. 10000,- EUR beziffert.

Emstek - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, den 29.06.2026, kam es zwischen 13:30 Uhr und 14:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Halener Straße. Ein geparkter Suzuki Swift wurde durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen.

Garrel - Chlorgaswarngerät schlägt an / Feuerwehr stellt Leckage fest

Am Montag, den 29.06.2026, wurde die Freiwillige Feuerwehr Garrel gegen 09:40 Uhr zu einem Hotel am Drei-Brücken-Weg alarmiert. Bei Wartungsarbeiten stellte der Haustechniker den Ausschlag seines Chlorgaswarngerätes fest. Im Rahmen von weiteren Überprüfungen stellte der Gefahrgutzug der Feuerwehr eine Leckage im System fest. Der betroffene Bereich wurde gesperrt. Personen wurden nicht verletzt.

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