Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Reifen von Anhänger abmontiert

Innerhalb der letzten Woche demontierten unbekannte Täter einen Reifen eines in der Eschstraße abgestellten PKW-Anhängers und entwendeten diesen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe unter 04491/93390 entgegen.

Saterland / Ramsloh - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, den 29.06.2026, stieß ein unbekannter Verkehrsteilnehmer zur Nachtzeit gegen einem am Fahrbahnrand der Straße Steensberg geparkten PKW Dacia Sandero und flüchtete in Richtung Eschstraße. Der Schaden am geparkten PKW wurde auf ca. 3000,- EUR beziffert. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei im Saterland unter 04498/923770 entgegen.

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