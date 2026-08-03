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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Polizei dankt couragierter Ersthelferin nach Badeunfall auf Hiddensee

Insel Hiddensee (ots)

Am gestrigen Sonntag (2. August 2026) wurde der Kontaktbeamte der Polizei auf der Insel Hiddensee um 20:00 Uhr über einen Badeunfall informiert.

Nach derzeitigen Erkenntnissen geriet ein 62-jähriger Mann aus dem Harz während des Badens aufgrund eines medizinischen Notfalls in eine lebensbedrohliche Situation. Er rief noch um Hilfe, bevor er im Wasser unterzugehen drohte.

Eine 31-jährige Frau aus Stettin (Polen) hörte die Hilferufe, reagierte geistesgegenwärtig und zog den Mann aus dem Wasser.

Anschließend wurde der 62-Jährige durch den Rettungsdienst versorgt und mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Die Polizei bedankt sich ausdrücklich bei der 31-jährigen Ersthelferin für ihr schnelles und entschlossenes Eingreifen. Ihr beherztes Handeln hat maßgeblich dazu beigetragen, dem Mann unverzüglich Hilfe zukommen zu lassen und zeigt eindrucksvoll, wie wichtig Aufmerksamkeit und Zivilcourage in Notlagen sind.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Juliane Boutalha
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03831/245-204
E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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