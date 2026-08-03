PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand einer Sauna in Hotel, Gäste vorsorglich evakuiert

Binz (ots)

Am gestrigen Sonntag (2. August 2026) wurde die Polizei um 17:20 Uhr über einen Brand in einem Hotel an der Strandpromenade in Binz informiert.

Beim Eintreffen der Polizeibeamten waren Einsatzkräfte der Feuerwehr bereits mit den Löscharbeiten beschäftigt.

Nach ersten Erkenntnissen kam es nach dem Einschalten eines Saunaofens zu einem Brand im Saunabereich. Das Feuer breitete sich auf Teile der Wandverkleidung aus. Die Feuerwehr konnte den Brand zügig löschen. Vorsorglich wurde das Hotel während des Einsatzes evakuiert.

Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Juliane Boutalha
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03831/245-204
E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 03.08.2026 – 03:19

    POL-NB: Zeugen nach Unfall gesucht

    Neubrandenburg / BAB 20 (ots) - Am 02.08.2026 kam es gegen 20:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Sach- und Personenschaden auf der BAB20 kurz hinter der Anschlussstelle Neubrandenburg-Ost in Fahrtrichtung Berlin. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein 51-jähriger deutscher Fahrzeugführer eines PKW VW zunächst den rechten Fahrstreifen. Als sich von hinten die 38-jährige Fahrzeugführerin eines Skoda auf dem linken Fahrstreifen näherte, zog der VW-Fahrer nach links, so ...

    mehr
  • 02.08.2026 – 14:31

    POL-NB: Hausbrand in Markow (LK Mecklenburgische Seenplatte)

    PR Malchin (ots) - Am 02.08.2026, gegen 11:05 Uhr, kam es in der Ortschaft Markow bei Ivenack zum Brand eines Wohnhauses. Nach derzeitigem Kenntnisstand kam es in einem zum Wohnhaus umgebauten Nebengebäude auf dem Grundstück aus bislang ungeklärter Ursache zum Brandausbruch. Zur Brandbekämpfung waren 41 Kameraden der Freiwilligen Feuerweheren Stavenhagen, Ivenack, Pribbenow, Ritzerow, Grischow und die Führungsgruppe ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren