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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verdacht der gefährlichen Körperverletzung vor Greifswalder Einkaufscenter - Polizei sucht Zeugen

Greifswald (ots)

Am Samstagnachmittag (25.07.2026) soll es gegen 17:10 Uhr vor einem Einkaufscenter in der Anklamer Landstraße in Greifswald zu einer gefährlichen Körperverletzung zum Nachteil eines 31-jährigen, türkischen Staatsangehörigen gekommen sein.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll sich der Geschädigte auf dem Parkplatz unmittelbar vor einem Imbiss rechtsseitig des Haupteingangs aufgehalten haben. Während er dort rauchte, soll er unvermittelt durch mutmaßlich zwei männliche Tatverdächtige mittels Schlägen angegriffen worden sein. Der 31-Jährige wies Verletzungen im Kopf- und Rippenbereich auf und wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus verlegt.

Die Tatverdächtigen sollen anschließend in Richtung des Parkplatzes geflüchtet, in einen schwarzen Pkw (womöglich ein Skoda Octavia) gestiegen und sich in unbekannte Richtung entfernt haben.

Die gesuchten Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben:

Person 1

   - männlich
   - dunkle Bekleidung
   - ca. 180 cm groß
   - kurzes, blondes Haar

Person 2

   - männlich
   - dunkle Bekleidung
   - ca. 190 cm groß

Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich zu melden. Insbesondere werden Hinweise zu den unbekannten Tatverdächtigen und dem Fluchtfahrzeug gesucht.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeihauptrevier Greifswald unter der Telefonnummer 03834 540 0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Cindy Trehkopf
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03971 251 3041
E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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