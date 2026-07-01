Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg - Fromhausen. Korrektur zum Verkehrsunfall.

Lippe (ots)

Am Montagabend (29.06.2026) verursachte ein 25-jähriger Autofahrer an der Kreuzung Externsteiner Straße / Fromhauser Straße einen Verkehrsunfall mit drei Verletzten. Anders als in der ursprünglichen Meldung (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12727/6305236) berichtet, befuhr der 25-jährige Detmolder die Fromhauser Straße und missachtete die Vorfahrt eines 22-jährigen Fahrers aus Augustdorf. Dieser war auf der Externsteiner Straße in Richtung Detmold unterwegs. Durch den schweren Zusammenstoß verletzten sich beide Fahrer leicht. Die 18-jährige Beifahrerin des 22-Jährigen erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in das Klinikum Detmold gebracht. Zeugenhinweise nimmt das Verkehrskommissariat unter (05231) 6090 entgegen.

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