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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Raub am Bahnhof in Bansin - Polizei sucht Zeugen

Bansin (ots)

Am Freitagabend, den 24.07.2026 soll es gegen 21:35 Uhr zu einem Raub zum Nachteil eines 48-jährigen Deutschen am Bahnhof in Bansin gekommen sein.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der 48-Jährige auf dem Weg zu einem wartenden Bus, als er unvermittelt von einem bislang unbekannten männlichen Täter körperlich angegriffen wurde. Dieser soll dem Mann ins Gesicht geschlagen, ihn zu Boden gebracht und ihm Bargeld sowie eine Brieftasche entwendet haben.

Als ein aufmerksamer Busfahrer auf das Geschehen aufmerksam wurde und sich näherte, ließ der Angreifer von dem Mann ab, stieg in ein schwarzes Taxi mit Swinemünder Kennzeichen und flüchtete in unbekannte Richtung. Der Geschädigte erlitt Verletzungen im Bereich des Kopfes und an den Händen. Der Stehlschaden beläuft sich auf rund 80 Euro.

Der Tatverdächtige wurde dabei wie folgt beschrieben:

   - männlich
   - ca. 175 cm groß
   - schlanke Statur
   - kurze braune Haare
   - schwarze Oberbekleidung
   - blaue Jeans
   - weiße Sneaker
   - scheinbares Alter 30-35 Jahre
   - polnische Aussprache

Die Polizei ermittelt nun wegen Raubs und bittet Zeugen, die den Vorfall am Bahnhof in Bansin beobachtet haben, sich zu melden.

Insbesondere werden Hinweise zu dem unbekannten Tatverdächtigen und dem Fluchtfahrzeug (schwarzer VW Passat mit Swinemünder Kennzeichen) gesucht.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Heringsdorf unter der Telefonnummer 038378 279 0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Cindy Trehkopf
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03971 251 3041
E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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