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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs

Landau (ots)

Ein 32-jähriger Mann aus Landau war am 25.07.2026 gegen 08:00 Uhr mit seinem PKW im Bereich der Maximilianstraße unterwegs. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle fiel den Beamten auf, dass der Fahrer eine in Deutschland ungültige Fahrerlaubnis besitzt. Die Weiterfahrt wurde dem Mann untersagt. Er muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Landau
Sebastian Bollinger

Telefon: 06341-287-0
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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