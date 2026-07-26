POL-PDLD: Ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs

Wörth (ots) - In Wörth kam es in den zurückliegenden Wochen zu mindestens drei vollendeten Trickdiebstählen durch den sogenannten "Kettentrick". Weitere Fälle sind polizeilich bislang nicht bekannt. Es wurden jeweils im Bereich rund um das Altenheim in der Hanns-Martin-Schleyer-Straße gezielt Seniorinnen beim Spazierengehen angesprochen. Die bislang unbekannte Täterin überrumpelte ihre Opfer, verwickelte sie in ...

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