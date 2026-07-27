Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Diebstahl aus Fahrzeug führt zu hohem Schaden

Karlshagen (ots)

Am Samstag, 25. Juli 2026, wurde der Heringsdorfer Polizei gegen 23:10 Uhr der Diebstahl von Wertgegenständen aus einem Fahrzeug gemeldet.

Zwei Urlauber parkten ihr Auto gegen 12:45 Uhr auf einem Parkplatz in der Hugo-Elsner-Straße in Karlshagen und begaben sich anschließend zu einer Veranstaltung am Strand. Als der 47-Jährige Fahrzeugführer sich gegen 17:30 Uhr wieder zu seinem Fahrzeug begab, stellte er fest, dass das Fahrerfenster vollständig geöffnet war. Ohne dies weiter zu hinterfragen, schloss er das Fenster und entfernte sich vom Fahrzeug. Als er sich mit seiner 45-jährigen Begleiterin gegen 22:10 Uhr erneut zum Auto begab, stellten sie bei einem Blick in das Fahrzeug jedoch fest, dass drei Rucksäcke mit Wertgegenständen aus diesem entwendet wurden.

Der entstandene Stehlschaden beläuft sich auf ungefähr 1.750 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des Diebstahls und sucht nach Zeugen, die Angaben zu Tat oder Täter machen können. Wenn Sie sachdienliche Hinweise geben können, werden Sie gebeten, sich unter der 038378 2790 an das Polizeirevier Heringsdorf, unter www.polizei.mvnet.de an die Onlinewache der Landespolizei M-V oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

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