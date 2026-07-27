Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Einbruch in eine Bäckereifiliale - Polizei sucht Zeugen

Zinnowitz (ots)

In der heutigen Nacht, 27. Juli 2026, erhielten Beamte des Polizeirevieres Heringsdorf die Meldung über einen Einbruch in eine Bäckereifiliale in der Neuen Strandstraße in Zinnowitz.

Nach bisherigen Erkenntnissen erhielt der Sicherheitsdienst gegen 02:40 Uhr die Mitteilung über einen Einbruchsalarm in die Filiale. Vor Ort bestätigte sich der Einbruch. Bislang unbekannte Täter drangen gewaltsam in das Objekt ein und entwendeten 2.700 Euro Bargeld.

Die Polizei ermittelt nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls und sucht nach Zeugen, die Angaben zu Tat oder Täter machen können.

Falls Sie sachdienliche Hinweise geben können, werden Sie gebeten, sich unter der 038378 2790 an das Polizeirevier Heringsdorf, unter www.polizei.mvnet.de an die Onlinewache der Landespolizei M-V oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

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