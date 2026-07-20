Polizeipräsidium Neubrandenburg
POL-NB: Korrekturmeldung: Zeugenaufruf nach körperlicher Auseinandersetzung in Kramerhof
Kramerhof (ots)
In unserer Meldung vom 20. Juli 2026, abrufbar unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/6317683 ist uns ein Fehler unterlaufen.
Der Vorfall fand bereits am Samstag, dem 18. Juli 2026, statt.
Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen und bitten darum, das korrekte Datum in der Berichterstattung zu übernehmen.
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