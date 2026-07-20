Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Gullideckel aus Fahrbahn gehoben

Stralsund (ots)

Am gestrigen Sonntag (19. Juli 2026) wurde die Polizei gegen 09:00 Uhr darüber informiert, dass in der Wasserstraße in Stralsund mehrere Gullideckel aus der Fahrbahn herausgehoben worden waren.

Nach derzeitigem Kenntnisstand hoben bislang unbekannte Tatverdächtige insgesamt vier Schachtabdeckungen aus ihrer Verankerung und legten sie neben der Fahrbahn ab. Die eingesetzten Polizeibeamten setzten die Deckel wieder ein und beseitigten die Gefahr für den Straßenverkehr. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde niemand verletzt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen.

Das Herausheben von Gullideckeln ist kein harmloser Streich. Offene Schachtöffnungen stellen für alle Verkehrsteilnehmer eine erhebliche Gefahr dar. Solche Handlungen können schwere Verkehrsunfälle und erhebliche Verletzungen zur Folge haben und werden entsprechend strafrechtlich verfolgt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell