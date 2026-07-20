Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Zeugenaufruf nach Einbruch in DLRG-Rettungsturm

Ahrenshoop (ots)

Die Polizei wurde am gestrigen Sonntag, dem 19. Juli 2026, gegen 09:20 Uhr über einen Einbruch in einen Rettungsturm der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft e.V. (DLRG) in Ahrenshoop informiert.

Nach derzeitigem Kenntnisstand verschafften sich bislang unbekannte Täter im Zeitraum von Sonntag, dem 19. Juli 2026, 00:00 Uhr, bis 06:45 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem Rettungsturm am Strandaufgang 12 im Kirchnersgang. Aus dem Rettungsturm wurden unter anderem mehrere Funkgeräte, ein Rettungsrucksack samt medizinischer Ausrüstung, ein Defibrillator sowie Bargeld unter anderem aus einer Spendendose entwendet. Zudem verursachten die Täter Beschädigungen am Rettungsturm.

Der entstandene Stehlschaden wird auf etwa 3.100 Euro geschätzt, der Sachschaden auf rund 500 Euro. Der entwendete Defibrillator konnte im Rahmen der Tatortarbeit in einer nahegelegenen Düne aufgefunden werden. Ob er weiterhin funktionstüchtig ist, muss geprüft werden.

Der Kriminaldauerdienst war zur Spurensuche und -sicherung am Einsatzort. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Diebstahls und der Sachbeschädigung aufgenommen.

Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Rettungsturms wahrgenommen haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, sich im Polizeirevier Ribnitz-Damgarten unter der Telefonnummer 03821 875-0, über das digitale Polizeirevier (www.polizei.mvnet.de) oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

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