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Polizei Wuppertal

POL-W: W Schwerer Verkehrsunfall in Vohwinkel

Wuppertal (ots)

Am Donnerstag (09.07.2026, 19:15 Uhr) kam es auf der Vohwinkeler 
Straße zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Fußgänger. 

Eine 40-Jährige fuhr mit ihrem Audi Q3 auf der Vohwinkeler Straße in 
Richtung Haan. Als in Höhe eines dortigen Supermarkts der 42-jährige 
die Fahrbahn überqueren wollte, kam es zum Zusammenstoß. Hierbei zog 
sich der Mann schwere Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte ihn
in ein Krankenhaus.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Vohwinkeler Straße zwischen 
Rubensstraße und Kaiserstraße in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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