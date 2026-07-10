POL-W: W Schwerer Verkehrsunfall in Vohwinkel
Wuppertal (ots)
Am Donnerstag (09.07.2026, 19:15 Uhr) kam es auf der Vohwinkeler Straße zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Fußgänger. Eine 40-Jährige fuhr mit ihrem Audi Q3 auf der Vohwinkeler Straße in Richtung Haan. Als in Höhe eines dortigen Supermarkts der 42-jährige die Fahrbahn überqueren wollte, kam es zum Zusammenstoß. Hierbei zog sich der Mann schwere Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Vohwinkeler Straße zwischen Rubensstraße und Kaiserstraße in beide Fahrtrichtungen gesperrt.
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