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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Knallgeräusche in Kindernähe - Zeugen gesucht

Waren (Müritz) (ots)

Die Kriminalpolizei Waren hofft nach einem Vorfall in der Straße "Wieseneck"/Ecke Buchenweg nach Hinweisen durch Zeugen: Gestern Abend gegen 20.20 Uhr spielten größere Kinder in ihrem Garten, als sie plötzlich Knallgeräusche in ihre Richtung bemerkten. Von wo genau die Geräusche kamen, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen. Die Polizei war zur Anzeigenaufnahme vor Ort und hat die Spurensicherung übernommen. Verletzt wurde zum Stand der Anzeigenaufnahme niemand.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall haben, wenden sich bitte an die Warener Polizei unter 03991 / 1760 oder an die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Claudia Berndt
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 0395/5582-5003
E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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