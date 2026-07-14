Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Neue Masche? Erst "Einbrecher" geschickt, dann Sicherheitsangebote

Neubrandenburg (ots)

Bei diesem Vorgehen könnte es um eine neue Betrügermasche gehen: In Neubrandenburg hat es gestern einen Vorfall an einem Einfamilienhaus gegeben. Dabei bemerkten die Bewohner am helllichten Tag einen fremden Mann im Garten an einem Fenster. Als die Bewohner auf sich aufmerksam machten, flüchtete der Mann.

Wenig später bekamen die Bewohner einen Anruf von einer ominösen Sicherheitsfirma, die ihnen erklärte, dass ihr Haus nicht genügend vor Einbrechern gesichert sei und sie dringend ein umfangreiches Sicherheitspaket für das Haus benötigen. Dieses Ansinnen wurde abgewimmelt, beim Rückrufversuch verlief die Nummer ins Leere.

Es wird vermutet, dass es sich bei dem telefonischen Angebot für eine Sicherheitsausrüstung kurz nach dem Auftauchen des Fremden auf dem Grundstück nicht um einen Zufall handelt. Möglicherweise sollte hier mit der Angst der Bewohner gespielt werden, die nach der Begegnung mit einem vermeintlichen Einbrecher verunsichert sind und sich hinreißen lassen könnten, Sicherheitstechnik zu Wucherpreisen zu kaufen.

Die Polizei rät: Sofort in solchen Fällen den Notruf der Polizei verständigen und keinesfalls auf solche Angebote von plötzlich auftauchenden Sicherheitsfirmen - weder am Telefon noch an der Haustür - eingehen.

Wer ernsthaft Interesse an einer besseren Sicherung seines Zuhauses hat, kann sich auch an die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle wenden: telefonisch wochentags unter 0395 / 55825134 (bitte bei Nicht-Erreichbarkeit die Kontaktdaten auf dem Anrufbeantworter hinterlassen) oder per Mail: kripoberatung.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell