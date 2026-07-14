PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Neue Masche? Erst "Einbrecher" geschickt, dann Sicherheitsangebote

Neubrandenburg (ots)

Bei diesem Vorgehen könnte es um eine neue Betrügermasche gehen: In Neubrandenburg hat es gestern einen Vorfall an einem Einfamilienhaus gegeben. Dabei bemerkten die Bewohner am helllichten Tag einen fremden Mann im Garten an einem Fenster. Als die Bewohner auf sich aufmerksam machten, flüchtete der Mann.

Wenig später bekamen die Bewohner einen Anruf von einer ominösen Sicherheitsfirma, die ihnen erklärte, dass ihr Haus nicht genügend vor Einbrechern gesichert sei und sie dringend ein umfangreiches Sicherheitspaket für das Haus benötigen. Dieses Ansinnen wurde abgewimmelt, beim Rückrufversuch verlief die Nummer ins Leere.

Es wird vermutet, dass es sich bei dem telefonischen Angebot für eine Sicherheitsausrüstung kurz nach dem Auftauchen des Fremden auf dem Grundstück nicht um einen Zufall handelt. Möglicherweise sollte hier mit der Angst der Bewohner gespielt werden, die nach der Begegnung mit einem vermeintlichen Einbrecher verunsichert sind und sich hinreißen lassen könnten, Sicherheitstechnik zu Wucherpreisen zu kaufen.

Die Polizei rät: Sofort in solchen Fällen den Notruf der Polizei verständigen und keinesfalls auf solche Angebote von plötzlich auftauchenden Sicherheitsfirmen - weder am Telefon noch an der Haustür - eingehen.

Wer ernsthaft Interesse an einer besseren Sicherung seines Zuhauses hat, kann sich auch an die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle wenden: telefonisch wochentags unter 0395 / 55825134 (bitte bei Nicht-Erreichbarkeit die Kontaktdaten auf dem Anrufbeantworter hinterlassen) oder per Mail: kripoberatung.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Claudia Berndt
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 0395/5582-5003
E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 14.07.2026 – 14:04

    POL-NB: Quad gestohlen - Polizei wertet gute Spurenlage aus

    Waren (Müritz) (ots) - Am Montag zwischen Mitternacht und etwa 06.00 Uhr sind Täter auf das Gelände des Autohauses in der Warendorfer Straße/Ecke Springer Straße eingebrochen und haben ein graues Quad der Marke Outlander vom Typ Max XT 700 MY gestohlen. Der Wert des gestohlenen neuen Quads beträgt rund 13.000 Euro. Das Quad wurde über das Gelände zu einem Auto samt Anhänger geschoben. Bei dem Auto handelt es sich ...

    mehr
  • 14.07.2026 – 13:49

    POL-NB: Täterin nach räuberischer Erpressung in Haft

    Greifswald (ots) - Bereits am vergangenen Samstag, 11. Juli 2026, kam es im Trelleborger Weg in Greifswald gegen 17:00 Uhr zu einer räuberischen Erpressung. Die Beamten des Polizeihauptrevieres Greifswald wurden am späten Abend von der Mutter einer 12-Jährigen alarmiert, da ihre Tochter zuvor von einem älteren Mädchen bedroht worden sei. Die Geschädigte schilderte gegenüber den Beamten, dass sie durch eine ...

    mehr
  • 14.07.2026 – 13:13

    POL-NB: Mehrere Einbrüche in Greifswald angezeigt

    Greifswald (ots) - Am heutigen Morgen, 14. Juli 2026, wurden die Greifswalder Polizei gleich drei Mal wegen des versuchten bzw. vollendeten Einbruchs gerufen. Zunächst ging es für die Beamten in die Bahnhofstraße. Nahe dem dortigen Einkaufszentrum "Gleis 4" drangen bislang unbekannte Täter, in der Zeit vom 13. Juli 2026, 19:00 Uhr bis 14. Juli 2026, 07:00 Uhr, in eine Werkstatt ein und entwendeten eine noch unbekannte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren