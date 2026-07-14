Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Quad gestohlen - Polizei wertet gute Spurenlage aus

Waren (Müritz) (ots)

Am Montag zwischen Mitternacht und etwa 06.00 Uhr sind Täter auf das Gelände des Autohauses in der Warendorfer Straße/Ecke Springer Straße eingebrochen und haben ein graues Quad der Marke Outlander vom Typ Max XT 700 MY gestohlen. Der Wert des gestohlenen neuen Quads beträgt rund 13.000 Euro.

Das Quad wurde über das Gelände zu einem Auto samt Anhänger geschoben. Bei dem Auto handelt es sich um einen dunklen SUV, der einen Kastenanhänger mit dunkelgrüner Plane und der Aufschrift "Miet mich" hatte. In diesen kam das Quad.

Die Polizei hat gute, verwertbare Spuren sicherstellen können, bei denen unter anderem auch entsprechende Hinweise auf die Tatverdächtigen zu finden sind. Diese werden jetzt von der Kriminalpolizei ausgewertet.

Sollte jemand weitere sachdienliche Hinweise zu Tätern oder zum Verbleib des Quad haben oder im genannten Zeitraum am Tatort etwas beim Vorbeifahren oder Vorbeigehen beobachtet haben, bittet die Polizei um entsprechende Information: telefonisch unter 03991 / 1760 oder schriftlich an die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de

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