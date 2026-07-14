PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Quad gestohlen - Polizei wertet gute Spurenlage aus

Waren (Müritz) (ots)

Am Montag zwischen Mitternacht und etwa 06.00 Uhr sind Täter auf das Gelände des Autohauses in der Warendorfer Straße/Ecke Springer Straße eingebrochen und haben ein graues Quad der Marke Outlander vom Typ Max XT 700 MY gestohlen. Der Wert des gestohlenen neuen Quads beträgt rund 13.000 Euro.

Das Quad wurde über das Gelände zu einem Auto samt Anhänger geschoben. Bei dem Auto handelt es sich um einen dunklen SUV, der einen Kastenanhänger mit dunkelgrüner Plane und der Aufschrift "Miet mich" hatte. In diesen kam das Quad.

Die Polizei hat gute, verwertbare Spuren sicherstellen können, bei denen unter anderem auch entsprechende Hinweise auf die Tatverdächtigen zu finden sind. Diese werden jetzt von der Kriminalpolizei ausgewertet.

Sollte jemand weitere sachdienliche Hinweise zu Tätern oder zum Verbleib des Quad haben oder im genannten Zeitraum am Tatort etwas beim Vorbeifahren oder Vorbeigehen beobachtet haben, bittet die Polizei um entsprechende Information: telefonisch unter 03991 / 1760 oder schriftlich an die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Claudia Berndt
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 0395/5582-5003
E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 14.07.2026 – 13:49

    POL-NB: Täterin nach räuberischer Erpressung in Haft

    Greifswald (ots) - Bereits am vergangenen Samstag, 11. Juli 2026, kam es im Trelleborger Weg in Greifswald gegen 17:00 Uhr zu einer räuberischen Erpressung. Die Beamten des Polizeihauptrevieres Greifswald wurden am späten Abend von der Mutter einer 12-Jährigen alarmiert, da ihre Tochter zuvor von einem älteren Mädchen bedroht worden sei. Die Geschädigte schilderte gegenüber den Beamten, dass sie durch eine ...

    mehr
  • 14.07.2026 – 13:13

    POL-NB: Mehrere Einbrüche in Greifswald angezeigt

    Greifswald (ots) - Am heutigen Morgen, 14. Juli 2026, wurden die Greifswalder Polizei gleich drei Mal wegen des versuchten bzw. vollendeten Einbruchs gerufen. Zunächst ging es für die Beamten in die Bahnhofstraße. Nahe dem dortigen Einkaufszentrum "Gleis 4" drangen bislang unbekannte Täter, in der Zeit vom 13. Juli 2026, 19:00 Uhr bis 14. Juli 2026, 07:00 Uhr, in eine Werkstatt ein und entwendeten eine noch unbekannte ...

    mehr
  • 14.07.2026 – 13:06

    POL-NB: Ergänzungsmeldung Brand im Müritz-Nationalpark - Meidung des Gebiets für alle!

    Speck/Granzin/Kratzeburg (ots) - Aufgrund des Brands im Müritz-Nationalpark im Bereich um Kratzeburg, Speck und Granzin sorgen Polizeikräfte aktuell an mehreren Zufahrten für Absperrungen. Mit der Mittagszeit kommen nun immer mehr Wanderer und Radfahrer in den Bereich. Daher die wichtige Botschaft an alle, die zu Fuß, mit Auto, Rad oder Kanu unterwegs sind: Der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren