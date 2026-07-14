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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Betrunkener LKW-Fahrer drängelt und touchiert

Varchentin/Plasten (ots)

Ein 48-jähriger LKW-Fahrer ist gestern Morgen gegen 06.00 Uhr einem 58-jährigen Autofahrer auf der B194 nahe Varchentin in Richtung Groß Plasten so dicht aufgefahren, dass nur noch das Fahrerhaus im Rückspiegel des Autofahrers zu sehen war. Als der Autofahrer auf seiner Spur nach links abbiegen wollte, touchierte der LKW-Fahrer vermutlich absichtlich die Seite des PKW beim Vorbeifahren und fuhr dann auf die Gegenspur, um weiterzukommen. Dabei kam es zu einem Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro am Auto.

Der Autofahrer informierte die Polizei. Die Einsatzkräfte konnten den LKW-Fahrer kurz nach dem Ereignis anhalten. Er pustete vor Ort 0,97 Promille und wurde zur doppelten Blutprobenentnahme ins Krankenhaus mitgenommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt, die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Die Beamten der Besonderen Verkehrsüberwachung aus Altentreptow sind ebenfalls dazugekommen, um unter anderem die Fahrerkarte professionell auszulesen.

Gegen den LKW-Fahrer wird wegen Trunkenheit, Nötigung und Gefährdung im Straßenverkehr durch die Kriminalpolizei ermittelt.

Alle Beteiligten sind Deutsche.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Claudia Berndt
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 0395/5582-5003
E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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