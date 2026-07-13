Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Feststellung zweier Trunkenheitsfahrten nach Zeugenhinweisen

Waren (LK MSE) (ots)

Am 12.07.2026, gegen 14:30 Uhr meldete ein Hinweisgeber über den Notruf der Polizei ein Fahrzeug mit auffälliger Fahrweise auf der B192 zwischen Wulkenzin und Möllenhagen. Umgehend begaben sich Einsatzkräfte des Polizeihauptrevieres Neubrandenburg auf die B192 und konnten das gemeldete Fahrzeug, einen PKW Ford Transit, auf einem Tankstellengelände in der Ortslage Möllenhagen feststellen. Bei der Kontrolle des 60-jährigen, litauischen Fahrzeugführers ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 1,02 Promille. Aufgrund der, durch den Zeugen mitgeteilten, Fahrunsicherheiten des Fahrzeugführers ergab sich der Verdacht der Trunkenheit im Verkehr. Einsatzkräfte des Polizeihauptrevieres Waren übernahmen anschließend in Möllenhagen den Fahrzeugführer zur Durchführung einer Blutprobenentnahme. Das Strafverfahren gegen den Fahrer wurde eingeleitet.

Gegen 20:00 Uhr meldete dann ein weiterer Hinweisgeber über den Notruf der Polizei ein Fahrzeug mit auffälliger Fahrweise. Diesmal sollte ein PKW Skoda Rapid auf der B192 und B194 zwischen Klein Plasten und Groß Plasten in Schlangenlinien fahren. Beamte des Polizeihauptrevieres Waren konnten das Fahrzeug in der Ortslage Groß Plasten anhalten. Im Rahmen der Verkehrskontrolle nahmen die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrzeugführers, einem 46-jährigen slowakischen Staatsbürger, fest. Ein anschließender Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,67 Promille. Auch hier folgte die Blutprobenentnahme und die Einleitung eines Strafverfahrens wegen des Verdachtes der Trunkenheit im Verkehr.

In beiden Fällen wurde die Weiterfahrt untersagt und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

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