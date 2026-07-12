Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand eines Getreidefeldes nördlich von Staven - Einwohner müssen teilweise evakuiert werden

Staven (LK MSE) (ots)

Gegen 11:47 Uhr wurde der Brand eines Getreidefeldes nördlich der Ortschaft Staven gemeldet, zu dieser Zeit liefen dort Mäharbeiten. Aufgrund der Windrichtung breitete sich das Feuer und der daraus resultierende Rauch in südliche Richtung aus, daher wurden 38 Grundstücke in Staven vorsorglich von Personen beräumt und am Gebäude der FFw Staven betreut, in der Spitze befanden sich dort 44 Anwohner. Die brennenden 45 Hektar Gerste waren um 13:36 Uhr gelöscht, Personenschäden bei Unbeteiligten sind zum derzeitigen Stand nicht bekannt, zwei Kameraden der Feuerwehr mussten kurzzeitig auf Grund der großen körperlichen Belastung durch Rettungskräfte behandelt werden. Durch den Brand entstand ein Schaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro.

Zur Brandbekämpfung waren mehr als 100 Kameraden der umliegenden freiwilligen Feuerwehren im Einsatz, Polizeikräfte aus den Revieren Friedland, Neubrandenburg und Malchin hielten den Einsatzraum für die Feuerwehren frei und evakuierten die betroffenen Anwohner.

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