Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Schwerverletzte Radfahrerin nach Unfall bei Bandelin

Bandelin (ots)

Gegen 13:00 Uhr am heutigen Freitag (10.07.2026) ereignete sich auf der Landstraße 35 bei Bandelin ein Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einer Fahrradfahrerin.

Die 40-jährige deutsche Radfahrerin wurde dabei schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum nach Greifswald geflogen. Ursächlich war offenbar ein Fehler des 48-jährigen deutschen Autofahrers beim Überholen des Fahrrads.

Es entstand ein Schaden von etwa 200 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell