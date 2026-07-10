Polizeipräsidium Neubrandenburg
POL-NB: Schwerverletzte Radfahrerin nach Unfall bei Bandelin
Bandelin (ots)
Gegen 13:00 Uhr am heutigen Freitag (10.07.2026) ereignete sich auf der Landstraße 35 bei Bandelin ein Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einer Fahrradfahrerin.
Die 40-jährige deutsche Radfahrerin wurde dabei schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum nach Greifswald geflogen. Ursächlich war offenbar ein Fehler des 48-jährigen deutschen Autofahrers beim Überholen des Fahrrads.
Es entstand ein Schaden von etwa 200 Euro.
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