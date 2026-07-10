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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Zwei Leichtverletzte nach Autounfall in Löcknitz

Löcknitz (ots)

Am heutigen Vormittag (10.07.2026) gegen 10:15 Uhr kam es in der Chausseestraße in Löcknitz zu einem Autounfall, bei dem zwei Menschen leicht verletzt wurden. Augenscheinlich ist die polnische 78-jährige Fahrerin des Autos nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und zunächst gegen eine Hauswand und anschließend gegen eine Straßenlaterne gefahren.

Die Bundesstraße 104 wurde im Unfallbereich zeitweise vollgesperrt. Die Fahrerin und ihr 89-jähriger polnischer Beifahrer wurden in ein Krankenhaus gebracht und das nicht mehr fahrbereite Auto durch einen polnischen Abschleppdienst geborgen. Die Feuerwehr kümmerte sich um die Demontage der beschädigten Straßenlaterne. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 12.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Caroline Kohl
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 0395/5582-2041
E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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