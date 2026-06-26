Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Abschlussmeldung: Verkehrsunfall auf der B96 bei Milzow

B96 (ots)

Am heutigen Freitag (26. Juni 2026) kam es gegen 08:30 Uhr auf der B96 auf Höhe der Ortslage Milzow zu einem Verkehrsunfall mit einem allein beteiligten Transporter. Nach bisherigen Erkenntnissen kam das mit Lebensmitteln beladene Fahrzeug vermutlich infolge eines Reifenplatzers von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Schutzplanke.

Der 27-jährige deutsche Fahrzeugführer erlitt leichte Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Für die Dauer der Bergungs- und Reinigungsarbeiten musste die Bundesstraße voll gesperrt werden. Nachdem die Fahrbahn gereinigt worden war, konnte sie gegen 13:00 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt.

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