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POL-NB: Verdacht auf Diebstahl: Polizei in Wolgast sucht Eigentümer eines Schmuckkoffers

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Wolgast (ots)

Am 25. Juni 2026 wurde der Polizei in Wolgast der Fund eines Schmuckkoffers in Lubmin gemeldet. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass der Koffer offenbar gewaltsam aufgebrochen wurde, weshalb ein möglicher Diebstahl nicht ausgeschlossen werden kann. Der Koffer, in dem sich ausschließlich Modeschmuck befand, wurde von den Einsatzkräften sichergestellt.

Das Fundstück ist etwa 30 cm breit sowie 20 cm hoch, besteht aus Holz und ist außen wie innen mit einem grauen Stoff mit floralem Muster verkleidet (siehe Bild).

Die Polizei in Wolgast sucht nun nach dem rechtmäßigen Eigentümer oder der Eigentümerin sowie nach Zeugen, die Hinweise zur Herkunft des Koffers geben können.

Wer Angaben machen kann, wird gebeten, sich an das Polizeirevier Wolgast unter der Telefonnummer 03836 252-0, an die Onlinewache der Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern unter www.polizei.mvnet.de oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

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