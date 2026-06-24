Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Hubwagen nach Messeaufbau in Torgelow verschwunden - Polizei bittet um Hinweise

Torgelow (ots)

Der Polizei wurde am Dienstag (23.06.2026) der Diebstahl eines Hubwagens vom Gelände der Leistungsschau in Torgelow angezeigt.

Der Hubwagen kam im Rahmen der Messeveranstaltung für Transport- und Verladearbeiten auf dem Veranstaltungsgelände zum Einsatz. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde das Arbeitsgerät zuletzt am Freitag, dem 19.06.2026, gegen 19:00 Uhr auf dem Veranstaltungsgelände gesehen. Am folgenden Morgen, dem 20.06.2026, gegen 08:00 Uhr, wurde sein Fehlen festgestellt.

Eine umfangreiche Suche auf dem Messegelände sowie Befragungen von Ausstellern und Beteiligten führten bislang nicht zum Auffinden des Hubwagens.

Bei dem entwendeten Arbeitsgerät handelt es sich um einen gelben hydraulischen Hubwagen des Herstellers Jungheinrich, Typ "Little Mule 2,0 t". Der Hubwagen hat ein Eigengewicht von etwa 130 Kilogramm und eine Gesamtlänge von rund 2,5 Metern. Aufgrund seiner Größe und seines Gewichts dürfte für den Abtransport ein geeignetes Fahrzeug oder technische Hilfsmittel erforderlich gewesen sein.

Da der Hubwagen auch nach Abschluss und Abbau der Veranstaltung nicht zurückgegeben oder aufgefunden wurde, ermittelt die Polizei nun wegen des Verdachts des Diebstahls.

Die Polizei bittet Personen, die zwischen Freitagabend (19.06.2026) und Samstagmorgen (20.06.2026) verdächtige Beobachtungen im Bereich des Messegeländes gemacht haben, um Hinweise. Insbesondere wird gefragt:

- Wer hat den beschriebenen gelben Hubwagen auf dem Veranstaltungsgelände oder in dessen Umfeld gesehen? - Wer hat beobachtet, wie ein Hubwagen verladen oder vom Gelände transportiert wurde? - Wer kann Angaben zu Personen oder Fahrzeugen machen, die im genannten Zeitraum mit dem Hubwagen in Verbindung gestanden haben könnten? - Wer hat den Hubwagen nach dem Ende der Veranstaltung an anderer Stelle gesehen oder kann Hinweise zu seinem derzeitigen Verbleib geben?

Hinweise nimmt das Polizeirevier Ueckermünde unter der Telefonnummer 039771 820 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Alternativ können Hinweise auch über die Onlinewache der Landespolizei unter www.polizei.mvnet.de übermittelt werden.

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