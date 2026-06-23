Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

BAB 20 Höhe Liepen (ots)

Am 23.06.2026 kam es gegen 15:50 Uhr auf der BAB 20 zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Nach ersten Erkenntnissen und der Spurenlage am Unfallort befuhren die beiden unfallbeteiligten Fahrzeuge, ein Pkw Mercedes eines 87-jährigen Fahrzeugführers und ein Pkw Skoda eines 55-jährigen Fahrers die Autobahn in Fahrtrichtung Stettin. Der Fahrer des Mercedes überholte auf Höhe Liepen einen vor ihm fahrenden Pkw und stieß beim Wiedereinordnen nach rechts mit dem Pkw Skoda zusammen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 14.000 Euro. Die beiden deutschen Fahrzeugführer blieben unverletzt. Die Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden.

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