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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

BAB 20 Höhe Liepen (ots)

Am 23.06.2026 kam es gegen 15:50 Uhr auf der BAB 20 zu einem 
Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden.
Nach ersten Erkenntnissen und der Spurenlage am Unfallort befuhren 
die beiden unfallbeteiligten Fahrzeuge, ein Pkw Mercedes eines 
87-jährigen Fahrzeugführers und ein Pkw Skoda eines 55-jährigen 
Fahrers die Autobahn in Fahrtrichtung Stettin.
Der Fahrer des Mercedes überholte auf Höhe Liepen einen vor ihm 
fahrenden Pkw und stieß beim Wiedereinordnen nach rechts mit dem Pkw 
Skoda zusammen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von
ca. 14.000 Euro. Die beiden deutschen Fahrzeugführer blieben 
unverletzt.
Die Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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