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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Hunger macht böse - Snacks entwendet und Ladendetektiv gebissen

Greifswald (ots)

Am heutigen Morgen (23.06.2026) gegen 09:20 Uhr kam es in einem Supermarkt in der Rigaer Straße in Greifswald zu einem räuberischen Diebstahl mit anschließender körperlicher Auseinandersetzung.

Nach bisherigen Erkenntnissen beobachtete ein 54-jähriger deutscher Ladendetektiv einen 21-jährigen deutschen Mann dabei, wie dieser im Verkaufsraum Lebensmittel an sich nahm und anschließend den Kassenbereich passierte, ohne sämtliche Waren zu bezahlen. Nach Angaben des Ladendetektivs führte der Tatverdächtige unter anderem verpackte Snacks im niedrigen Preisbereich mit sich, darunter Salami Sticks.

Der Ladendetektiv sprach den Mann an, woraufhin der Tatverdächtige versuchte zu flüchten. Es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen beiden Personen, bei der beide leicht verletzt wurden. Während des Gemenges verlor der Tatverdächtige offenbar sein Mobiltelefon und entfernte sich zunächst vom Tatort. Nach etwa zehn Minuten kehrte er zum Supermarkt zurück, um sein Mobiltelefon wieder an sich zu nehmen. Das zuvor mutmaßlich entwendete Diebesgut führte er zu diesem Zeitpunkt nicht mehr mit sich und konnte auch im Nachgang nicht mehr festgestellt werden.

Im weiteren Verlauf kam es erneut zu einem Aufeinandertreffen zwischen dem Tatverdächtigen und dem Ladendetektiv. Im Zuge dieser zweiten Auseinandersetzung biss der Tatverdächtige den Ladendetektiv in die Hand, wodurch dieser leicht verletzt wurde und zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Auch der Tatverdächtige erstattete seinerseits Anzeige wegen Körperverletzung.

Der Stehlschaden beträgt nach bisherigen Erkenntnissen etwa drei Euro.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls gegen den 21-Jährigen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Cindy Trehkopf
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03971 251 3041
E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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