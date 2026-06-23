Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Radfahrer bei Verkehrsunfall in Greifswalder Innenstadt schwer verletzt

Greifswald (ots)

Am heutigen Morgen (23.06.2026) gegen 07:00 Uhr kam es in der Greifswalder Innenstadt auf der Langen Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem LKW, bei dem der Radfahrer schwer verletzt wurde.

Dabei befuhr der 12-jährige deutsche Radfahrer die Lange Straße aus Richtung Karl-Marx-Platz kommend in Richtung Markt. Der 37-jährige deutsche LKW-Fahrer befand sich direkt vor dem Radfahrer. Als der LKW-Fahrer den Rückwärtsgang einlegte und losfuhr kam es aus bislang ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß mit dem Radfahrer. Hierbei erlitt der 12-jährige schwere Verletzungen und musste zur weiteren medizinischen Behandlung ins Klinikum gebracht werden.

An dem Fahrrad sowie am LKW entstand Sachschaden in Höhe von 150 Euro.

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