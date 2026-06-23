Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Grenzenlos im Einsatz: Deutsch-polnisches Polizeiteam öffnet seine Türen

Heringsdorf (ots)

Das deutsch-polnische Polizeiteam lädt ein zum Tag der offenen Tür am Samstag, den 27. Juni 2026, in der Zeit von 10:00 bis 14:00 Uhr am Dienstgebäude in der Swinemünder Chaussee 17 in 17419 Ahlbeck.

Unter dem Motto "Sicherheit kennt keine Grenzen" erhalten interessierte Bürgerinnen und Bürger einen Einblick in die grenzüberschreitende Zusammenarbeit der Polizei auf deutscher und polnischer Seite sowie in die tägliche Arbeit des Teams.

Die feierliche Eröffnung der Veranstaltung findet um 11:00 Uhr durch den Polizeipräsidenten des Polizeipräsidiums Neubrandenburg sowie den stellvertretenden Kommandanten der KWP Stettin statt.

Im Rahmen des Programms erwarten die Gäste unter anderem die Besichtigung moderner Polizeifahrzeuge, Beratungsangebote zur Kriminalprävention und zum Einbruchsschutz, Informationsstände regionaler deutscher und polnischer Partner sowie ein Einblick in die Karrieremöglichkeiten bei der Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern.

Auch kostenlose Fahrradcodierungen werden angeboten. Interessierte brauchen sich hierfür nicht vorab anmelden, werden jedoch darum gebeten, einen Personalausweis, einen Eigentumsnachweis sowie - bei E-Bikes - den Akkuschlüssel mitzubringen.

Für das leibliche Wohl ist mit Kaffee und Kuchen gesorgt. Zudem werden kleine Überraschungen für die Besucherinnen und Besucher bereitgehalten.

Das deutsch-polnische Polizeiteam freut sich auf zahlreiche Gäste, interessante Gespräche und einen gemeinsamen Tag im Zeichen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit und Sicherheit in der Region.

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