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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall auf der B109 mit einer leichtverletzten Person

Pasewalk (LK VG) (ots)

Am 03.05.2026 gegen 12:35 Uhr kam es auf der B109 in Höhe Bahnhof 
Jatznick in Fahrtrichtung Pasewalk, zu einem Auffahrunfall mit einem 
leichtverletzten Kind. Die 19-jährige deutsche Fahrerin eines VW Golf
fuhr auf einen vor ihr fahrenden Pkw Ford Ranger auf. 
Durch den Aufprall geriet der VW Golf in Brand. Die 19-jährige 
Fahrerin und deren 21-jährige Beifahrerin konnten sich unverletzt aus
dem Fahrzeug befreien. Der VW Golf brannte in der weiteren Folge 
vollständig aus.
Ein 9-jähriges Kind, welches sich in dem Pkw Ford befand, wurde durch
den Unfall leicht verletzt. Der 40-jährige Fahrzeugführer des des 
Ford Rangers blieb unverletzt.
Das Feuer griff anschließend vom Pkw VW auf die Bankette und den 
Straßengraben (ca. 80 Quadratmeter) über. Auch die Fahrbahn wurde 
durch das Feuer beschädigt. Der Gesamtschaden wird derzeit auf ca. 
16.000EUR geschätzt.
Auf Grund der Löscharbeiten musste die B 109 zeitweise voll gesperrt 
werden.
Das ausgebrannte Fahrzeug wurde durch ein Abschleppunternehmen 
geborgen. Mit der Reinigung der Fahrbahn wurde eine Spezialfirma aus 
Neubrandenburg beauftragt.
Für die Löscharbeiten kam die Freiwillige Feuerwehr Jatznick mit vier
Fahrzeugen und 27 Kameraden zum Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst
David Haupt
Erster Polizeihauptkommissar
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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