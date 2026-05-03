Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall auf der B109 mit einer leichtverletzten Person

Pasewalk (LK VG) (ots)

Am 03.05.2026 gegen 12:35 Uhr kam es auf der B109 in Höhe Bahnhof Jatznick in Fahrtrichtung Pasewalk, zu einem Auffahrunfall mit einem leichtverletzten Kind. Die 19-jährige deutsche Fahrerin eines VW Golf fuhr auf einen vor ihr fahrenden Pkw Ford Ranger auf. Durch den Aufprall geriet der VW Golf in Brand. Die 19-jährige Fahrerin und deren 21-jährige Beifahrerin konnten sich unverletzt aus dem Fahrzeug befreien. Der VW Golf brannte in der weiteren Folge vollständig aus. Ein 9-jähriges Kind, welches sich in dem Pkw Ford befand, wurde durch den Unfall leicht verletzt. Der 40-jährige Fahrzeugführer des des Ford Rangers blieb unverletzt. Das Feuer griff anschließend vom Pkw VW auf die Bankette und den Straßengraben (ca. 80 Quadratmeter) über. Auch die Fahrbahn wurde durch das Feuer beschädigt. Der Gesamtschaden wird derzeit auf ca. 16.000EUR geschätzt. Auf Grund der Löscharbeiten musste die B 109 zeitweise voll gesperrt werden. Das ausgebrannte Fahrzeug wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Mit der Reinigung der Fahrbahn wurde eine Spezialfirma aus Neubrandenburg beauftragt. Für die Löscharbeiten kam die Freiwillige Feuerwehr Jatznick mit vier Fahrzeugen und 27 Kameraden zum Einsatz.

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