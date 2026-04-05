POL-NB: Vermisste 19-Jährige in Neubrandenburg

Anklam (ots) - Am 05.04.2026 kam es um 02:33 Uhr zu einem Brand in einer ehemaligen Agrarhalle in Dargibell. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte befand sich die Halle bereits in Vollbrand. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde die Halle als Hobby-Kfz-Werkstatt genutzt. In der Halle befanden sich mehrere Pkw, diverse Landwirtschaftsmaschinen, ein Leichtkraftrad sowie diverse Werkzeuge. Auch zwei Pkw, welche sich neben der ...

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