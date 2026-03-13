Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Nachmeldung: Schwerer Verkehrsunfall auf der Landesstraße 29 auf Rügen

Sassnitz (ots)

Wie bereits am Mittwoch, dem 25. Februar 2026, durch das Polizeipräsidium Neubrandenburg berichtet wurde (siehe https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/6223280), ereignete sich am 24. Februar 2026 gegen 17:00 Uhr auf der Insel Rügen ein schwerer Verkehrsunfall.

Dabei wurden der 47-jährige deutsche Unfallverursacher sowie der 23-jährige deutsche Unfallbeteiligte schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Der 47-jährige Unfallverursacher ist am 12. März 2026 im Krankenhaus an den Folgen seiner schweren Verletzungen verstorben.

