PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Öffentlichkeitsfahndung nach einer vermissten 48-jährigen Frau aus Greifswald

Greifswald (LK VG) (ots)

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach einer 48-jährigen 
Frau aus Greifswald. 
Die vollständige Meldung und ein Bild der Vermissten finden Sie hier:

https://bit.ly/3Lbmpe3

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 27.10.2025 – 22:48

    POL-NB: Radfahrer bei Verkehrsunfall in Greifswald schwer verletzt

    Greifswald (LK VG) (ots) - Am 27.10.2025 gegen 17:40 Uhr befuhr ein 78-jähriger Fahrzeugführer die Wolgaster Landstraße in Greifswald aus Richtung Wolgaster Straße kommend. Am dortigen Norma-Markt bog dieser mit seinem PKW Ford nach rechts auf den Parkplatz ab und übersah dabei einen auf dem Gehweg entgegen der Fahrtrichtung fahrenden 19-jährigen Radfahrer. Es ...

    mehr
  • 27.10.2025 – 22:28

    POL-NB: Radfahrer mit Kleinkind unter Einwirkung von Alkohol gestellt

    Waren/Müritz (LK MSE) (ots) - Am 27.10.2025 gegen 14:45 Uhr wurde dem Polizeihauptrevier Waren mitgeteilt, dass ein Fahrradfahrer mit einem Kleinkind soeben am EDEKA-Markt in der Teterower Straße in Waren vorgefahren ist. Dieser Mann mache augenscheinlich einen verwirrten Eindruck. Die Beamten des Polizeihauptreviers Waren begaben sich daraufhin zu diesem Markt und ...

    mehr
  • 27.10.2025 – 16:27

    POL-NB: Schwelbrand auf dem Dach des Hagebaumarktes in Stralsund

    Stralsund (ots) - Am 27.10.2025 gegen 14:15 Uhr informierte ein Zeuge über Notruf die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg das es auf dem Dach des Hagebaumarktes in der Rostocker Straße in Stralsund brennt. Umgehend wurden Einsatzkräfte des Polizeihauptrevieres Stralsund und der Berufsfeuerwehr zum Einsatz gebracht. Bei deren Eintreffen am Einsatzort bestätigte sich der Sachverhalt. Durch die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren