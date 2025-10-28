Polizeipräsidium Neubrandenburg
POL-NB: Öffentlichkeitsfahndung nach einer vermissten 48-jährigen Frau aus Greifswald
Greifswald (LK VG) (ots)
Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach einer 48-jährigen Frau aus Greifswald. Die vollständige Meldung und ein Bild der Vermissten finden Sie hier: https://bit.ly/3Lbmpe3
