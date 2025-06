Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Kradfahrer fährt auf PKW auf

Heringsdorf (ots)

Am 14.06.2025 gegen 11:40 Uhr kam es auf der B 111, in der Ortslage Zinnowitz, Ahlbecker Straße Höhe Abzweig Peenestraße in Fahrtrichtung Zempin zu einem Verkehrsunfall mit einem beteiligten PKW und einem Krad. Der 61-Jährige deutsche Fahrzeugführer des Krads Thai Honda fuhr auf der Ahlbecker Straße in Richtung Zempin und bemerkte zu spät, dass der vor ihm fahrende PKW Dacia Lodgy zum Stehen kam, da es sich vor ihm staute. Infolge dessen fuhr der Kradfahrer auf das vor ihm haltende Fahrzeug auf, welches von einem 60-jährigen deutschen Mann geführt wurde, und kollidierte mit diesem. Bei der Kollision wurde der Kradfahrer leicht verletzt. Er klagte über Schmerzen im Brustbereich und wurde für weitere Untersuchungen ins Krankenhaus Wolgast verbracht. Der Fahrer des PKWs blieb unverletzt. Das Krad war nicht mehr fahrbereit und wurde durch den Abschleppdienst vom ADAC geborgen. Am Krad entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 5000,- Euro. Am PKW entstand ein Schaden am Fahrzeugheck in Höhe von ca. 3000,- Euro. Der Verkehr musste kurzfristig um die Unfallstelle herumgeleitet werden, ein Sperrung bestand nicht.

Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell