Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Einbruch in den Kindergarten von Kratzeburg - unbekannte Täter entwenden die "Eiskasse"

Kratzeburg (LK MSS) (ots)

Am 12.02.2023, gegen 13:00 Uhr, wurde der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg bekannt, dass es zu einem Einbruch in den Kindergarten von Kratzeburg gekommen sein soll. Nach derzeitigem Erkenntnisstand sollen unbekannte Täter über ein gewaltsam geöffnetes Fenster in den Kindergarten eingedrungen sein und durchsuchten anschließend mehrere Räume. In der weiteren Folge wurden dann ca. 100 Euro Münzgeld aus der "Eiskasse" des Kindergartens entwendet. Der entstandene Gesamtschaden wird auf ca. 150 Euro geschätzt. Neben dem zum Einsatz gebrachten Funkstreifenwagen des PHR Neustrelitz kam auch der Kriminaldauerdienst Neubrandenburg zum Einsatz. Dieser übernahm die Ermittlungen sowie die Spurensuche und -sicherung vor Ort. Der Tatzeitraum kann wie folgt eingegrenzt werden: 10.02.2023, 16:30 Uhr bis 12.02.2023, 12:45 Uhr Die Polizei bittet um die Mithilfe aus der Bevölkerung. Personen, welche Hinweise zur Tat oder zu auffälligen Personen- und Fahrzeugbewegungen im Bereich des Kindergartens geben können, werden gebeten, sich bei dem Polizeihauptrevier Neustrelitz unter Tel. 03981-258 100, im Internet unter www.polizei.mvnet.de oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. im Auftrag Marco Sellke Polizeihauptkommissar Dezernat 1 / Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Neubrandenburg Stargarder Straße 6 17033 Neubrandenburg Tel.: 0395/5582 2131

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell