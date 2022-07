Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Aufmerksamer Bürger gibt wichtigen Hinweis- Eigentümer erhalten gestohlene E- Bikes zurück

Heringsdorf (LK VG) (ots)

Am 30.06.2022 gegen 22.40 Uhr fielen einem Bürger (81 Jahre, deutscher Staatsangehöriger) in Heringsdorf, dortige Strandstraße zwei verdächtige Männer auf, die sich Zutritt zu einem leerstehenden Haus verschafften. Er alarmierte umgehend über den Notruf die Polizei. Die eingesetzten Beamten konnten der beiden Männer nicht mehr habhaft werden, da sie vor Eintreffen in einem schwarzen PKW mit polnischen Kennzeichen flüchteten. Eine Nahbereichssuche verlief ohne Erfolg. Im besagten Haus wurden aber zwei hochwertige E- Bikes der Marken "KTM" und "Kalkhoff" im Gesamtwert von 5.600 Euro sichergestellt. Diese stammen aus Diebstahlshandlungen im Seebad Heringsdorf in der Nacht des 27.06.2022. In dieser Nacht wurden insgesamt sieben E- Bikes im Gesamtwert von 18.600 Euro an fünf Tatorten in der Nähe des Hauses entwendet. Anscheinend wurde das Haus von den Tätern als Zwischenlager des Diebesgutes genutzt. Die beiden sichergestellten E- Bikes werden nun kriminaltechnisch auf Spuren untersucht und können danach ihren Eigentümern, welche Urlauber auf der Insel Usedom sind, zurückgegeben werden.

