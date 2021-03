Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der K5 in Höhe der Ortschaft Neuenkirchen, Landkreis V-G

PHR Greifswald (ots)

Am 07.03.2021 ging gegen 13:26 Uhr über den Notruf 110 bei der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg die Meldung über einen Verkehrsunfall mit Personenschaden ein. Nach ersten polizeilichen Ermittlungen befuhr ein 68-jähriger Autofahrer mit seinem BMW die Straße Marktflecken aus Richtung Marktkauf kommend und wollte nach links auf die K5 in Richtung Greifswald abbiegen.Eine 40-jährige Frau befuhr mit ihrem VW Passat die K5 aus Richtung Kreisverkehr kommend in Richtung Greifswald. Der Fahrer des BMW missachtete an der Einmündung (LZA war aus) die vorfahrtsberechtigte VW-Fahrerin, woraufhin es zum Zusammenstoß kam. In der Folge überschlug sich der VW und kam auf dem Dach zum Liegen. Die Fahrerin konnte ihr Fahrzeug eigenständig verlassen. Der VW Passat war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Die VW-Fahrerin wurde leicht verletzt und durch Rettungskräfte in das Universitätsklinikum Greifswald verbracht. Alle Beteiligten sind deutsche Staatsbürger und haben ihren Wohnsitz in Mecklenburg-Vorpommern.Gegen den 68-jährigen Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 6000 Euro. Im Auftrag Jürgen Kolletzki Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

