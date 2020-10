Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Kind in 18347 Dierhagen (LK V-R)

Ribnitz-Damgarten (ots)

Am heutigen Nachmittag (02.10.2020) kam es gegen 14:30 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall in der Kirchstraße der Ortslage Dierhagen. Eine 80-jährige deutsche Fahrzeugführerin eines PKW Ford befuhr die Kirchstraße aus Richtung Dändorf kommend in Richtung Dierhagen-Zentrum. Zur gleichen Zeit befuhr ein 7-jähriges deutsches Mädchen den dortigen Gehweg in die entgegengesetzte Richtung. Die 7-Jährige befuhr plötzlich die Fahrbahn, ohne auf den Straßenverkehr zu achten. In weiterer Folge kam es zum Zusammenstoß zwischen dem PKW Ford und der Fahrradfahrerin. Diese erlitt schwere Verletzungen und wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in das Krankenhaus Rostock gebracht. Ein durch das Mädchen getragener Fahrradhelm verhinderte schwerere Kopfverletzungen. Die Fahrerin des PKW blieb bei dem Verkehrsunfall unverletzt.

Am PKW und an dem Fahrrad entstanden Sachschäden in Höhe von etwa 1.100,- Euro.

Im Auftrag Matthias Trotzky Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell