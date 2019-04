Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen auf der BAB 20 bei Strasburg

AVPR Altentreptow (ots)

Am 17.04.2019, gegen 15:30 Uhr,kam es auf der BAB 20 zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen. Der 82-jährige Pkw-Fahrer befuhr die BAB 20 aus Richtung Stettin kommend in Richtung Lübeck.Mit im Fahrzeug befand sich seine 74-jährige Ehefrau. Aus bisher unbekannter Ursache kam der Fahrer aus Thüringen zwischen den Anschlussstellen Strasburg und Friedland nach rechts von der Fahrbahn ab, befuhr die Bankette, überfuhr einen Teil der Leitplanke und kam auf dann auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen. Der Mann erlitt bei dem Verkehrsunfall schwere Verletzungen an der Hand und wurde mit einem Rettungshubschrauber in das Klinikum Neubrandenburg verbracht. Die Ehefrau verletzte sich leicht und wurde zur medizinischen Untersuchung ebenfalls ins Klinikum Neubrandenburg verbracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 5.500 EUR. Die BAB 20 war im Bereich der Unfallstelle zur Bergung des PKW und die Beseitigung einer Ölspur für ca. anderthalb Stunden gesperrt. Im Auftrag Jürgen Kolletzki Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

