Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand in einem Appartementhaus in Heringsdorf

PR Heringsdorf (ots)

Am 16.04.2019 gegen 15:35 Uhr wurde die Einsatzleitstelle des PP Neubrandenburg durch die RLSt Vorpommern- Greifswald über einen Brand in einem Appartementhaus in 17424 Heringsdorf, Liehrstraße informiert. Bei Eintreffen der Polizei und Feuerwehren hatte sich der Brand bestätigt, der Dachstuhl des Hauses qualmte und Flammen waren sichtbar. Noch bevor die Rettungskräfte eintrafen wurden 2 Personen/ Urlauber durch das dazugehörige Hotel informiert und somit evakuiert. Es gab keine verletzten Personen.Die Feuerwehren aus Heringsdorf, Ahlbeck und Benz waren mit 27 Kameraden im Einsatz und konnten das Feuer bis 16:10 Uhr vollständig löschen. Das dreigeschossige Haus mit 15 separaten Ferienwohnungen wurde zur Vermietung für Urlaubsgäste genutzt. Durch das Feuer entstand ein geschätzter Schaden von 150.000 Euro. Der Schaden durch die Löscharbeiten kann noch nicht beziffert werden. Das Appartementhaus ist zunächst unbewohnbar. Der Kriminaldauerdienst Anklam hat vor Ort die Ermittlungen aufgenommen. Durch weitere Ermittlungen ist zu klären, ob hier ein technischer Defekt oder fahrlässige Brandstiftung vorliegt. Ein Brandursachenermittler wird bei der Staatsanwaltschaft angefordert. Die Ermittlungen dauern an. Im Auftrag Jürgen Kolletzki Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

