POL-NB: Verkehrsunfall mit sechs Verletzten

Am 15.04.2019, gegen 17:00 Uhr beabsichtigte ein 76 jähriger Hyundai- Fahrer vom Parkplatz der Feuersteinfelder auf die Landstraße Mukran - Prora, Fahrtrichtung Sassnitz, aufzufahren. Hierbei beachtete er nicht die auf der Vorfahrtsstraße fahrenden 48- jährige VW -Fahrerin. Einen Zusammenstoß konnten die Beteiligten nicht mehr verhindern. Dabei wurden insgesamt 6 Insassen beider Fahrzeuge verletzt und zur weiteren Untersuchung in das Krankenhaus Bergen verbracht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Unfallstelle war von 17:15 Uhr bis 18:10 Uhr halbseitig gesperrt, der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Der Gesamtschaden an den beteiligten Fahrzeugen beträgt ca. 30.000 Euro.

