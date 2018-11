POL-NB: Betrunkener Radfahrer leistet Widerstand

Röbel (ots) -

Am 09.11.2018 gegen 22:50 Uhr befuhr eine Funkstreifenwagenbesatzung des Polizeirevieres Röbel den Biestorfer Weg in 17213 Malchow. Dort kam ihnen ein Radfahrer entgegen. Als sich dieser auf Höhe des Funkstreifenwagens befand machte er plötzlich einen Schlenker in Richtung des Funkstreifenwagens und blieb kurz vor diesem stehen. Auf Grund der geringen Fahrgeschwindigkeit gelang es dem Fahrer des Funkstreifenwagen das Fahrzeug abzubremsen und neben dem Radfahrer anzuhalten. Bei dem 38-jährigen Radfahrer wurde hierauf eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Dabei stellten die Beamten Alkoholgeruch in seiner Atemluft fest. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,02 Promille. Bei der anschließenden Identitätsfeststellung leistete der Radfahrer aktiven Widerstand gegen die Maßnahme. Hierbei kamen sowohl der Radfahrer als auch die beiden Polizeibeamten zu Fall. Dabei wurde ein Polizeibeamter so schwer am Arm verletzt, dass er seinen Dienst nicht fortsetzten konnte und krank geschrieben wurde. Gegen den Radfahrer wurde Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, wegen Widerstandes gegen Vollzugsbeamte und wegen Körperverletzung erstattet. Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende an:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395/5582-2223

Fax: 0395/5582-2026



Auf Twitter: @Polizei_PP_NB

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell