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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Dünenbrand in Warnemünde - Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise

Rostock - Warnemünde / Landkreis Rostock (ots)

In den frühen Morgenstunden des heutigen Tages kam es im Bereich des Strandaufgangs 22 in Rostock-Warnemünde zu einem Brand in den Dünen.

Gegen 01:25 Uhr wurden Polizeibeamte in die Parkstraße entsandt, nachdem Zeugen ein Feuer gemeldet hatten. Vor Ort bestätigte sich der Sachverhalt. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand zügig löschen. Nach ersten Schätzungen wurden rund 50 Quadratmeter Dünenfläche beschädigt. Nach Angaben der Zeugen hielten sie sich in einiger Entfernung zum späteren Brandort auf. Kurz bevor sie die Flammen bemerkten, nahmen sie mehrere Böllergeräusche wahr.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung aufgenommen. Die Polizei bittet um Hinweise: Wer in der Nacht zum 3. August 2026 im Bereich der Parkstraße beziehungsweise des Strandaufgangs 22 verdächtige Personen oder Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Rostock unter der Telefonnummer 0381 4916-1616, bei jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache der Polizei Mecklenburg-Vorpommern zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Toni Möller
Telefon: 03843 266-302
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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