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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Korrektur der Pressemitteilung "25-Jähriger entzieht sich Verkehrskontrolle"

Rostock (ots)

In der Pressemitteilung unter dem Link https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/6326524 wird das Alter des Tatverdächtigen mit 25 Jahren angegeben. Tatsächlich ist der Tatverdächtige 21 Jahre alt.

Der Newsroom des Polizeipräsidiums Rostock bittet, diese Korrektur zu berücksichtigen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Sophie Pawelke
Telefon: 038208 888-2041
Fax: 038208 888 2006
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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