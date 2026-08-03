POL-HRO: Korrektur der Pressemitteilung "25-Jähriger entzieht sich Verkehrskontrolle"
Rostock (ots)
In der Pressemitteilung unter dem Link https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/6326524 wird das Alter des Tatverdächtigen mit 25 Jahren angegeben. Tatsächlich ist der Tatverdächtige 21 Jahre alt.
Der Newsroom des Polizeipräsidiums Rostock bittet, diese Korrektur zu berücksichtigen.
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