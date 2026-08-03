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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: 25-Jähriger entzieht sich Verkehrskontrolle

Rostock (ots)

Ein 25 Jahre alter Autofahrer hat sich am heutigen Morgen in der Rostocker Südstadt einer Verkehrskontrolle entzogen und dabei zahlreiche Verkehrsteilnehmer gefährdet.

Gegen 09:25 Uhr beabsichtigten Beamte der Polizeiinspektion Rostock einen VW Golf im Bereich der Erich-Schlesinger-Straße aufgrund eines Gurtverstoßes zu kontrollieren. Der Fahrer missachtete die Anhaltezeichen der Einsatzkräfte und flüchtete mit seinem Fahrzeug.

Während seiner Flucht überfuhr der 25-Jährige mehrere rote Ampeln und befuhr unter anderem einen Gehweg, um einer Baustelle auszuweichen. Ein entgegenkommender Lkw-Fahrer konnte einen Zusammenstoß nur durch eine Vollbremsung verhindern. Im Bereich der Kreuzung am Kaufland kollidierte der Flüchtige schließlich mit zwei stehenden Fahrzeugen.

Bei dem Versuch, fußläufig weiter vor der Polizei zu flüchten, konnten Beamte den 25-jährigen Deutschen zu Boden bringen. Gegenüber den Einsatzkräften gab er an, zuvor Betäubungsmittel konsumiert zu haben.

Gegen den Mann wird nun unter anderem wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln ermittelt.

Verkehrsteilnehmer, die durch den Mann gefährdert wurden, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Rostock unter der Telefonnummer 0381 4916-1616, über die Onlinewache oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Sophie Pawelke
Telefon: 038208 888-2041
Fax: 038208 888 2006
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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