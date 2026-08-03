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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Transporter und Werkzeuge aus Lagerhalle entwendet - Polizei sucht Zeugen

Pritzier (LK Ludwigslust-Parchim) (ots)

Nachdem unbekannte Täter am zurückliegenden Donnerstag (30. Juli 2026) einen Transporter sowie diverse Werkzeuge aus einer Lagerhalle in der Gemeinde Pritzier entwendet haben, ermittelt nun die Kriminalpolizei.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter am späten Donnerstagabend gewaltsam Zutritt zu einem Firmengelände und einer dortigen Lagerhalle im Ortsteil Pritzier. Dort entwendeten sie einen gelben Mercedes-Benz Sprinter mit grüner Firmenaufschrift sowie die darin befindlichen Werkzeuge.

Darüber hinaus stahlen die Täter aus der Lagerhalle weitere Werkzeuge sowie Zubehör für Fendt-Traktoren im Wert von rund 20.000 Euro.

Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 60.000 Euro.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen.

Zeugen, die im Ortsteil Pritzier verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des entwendeten Firmentransporters geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Hagenow unter der Telefonnummer 03883 631-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Jessica Lerke
Telefon: 03841 203-304
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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